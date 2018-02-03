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Синоптики предупредили жителей Красноярска об ухудшении метеоусловий и ввели режим "черного неба" до вечера понедельника, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 19 часов 2 февраля 2018 года до 19 часов 5 февраля 2018 года на территории Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", — говорится в сообщении.

В течение 2017 года режим "черного неба" вводился несколько раз.

В конце января "Гринпис" сообщил, что департамент природопользования Москвы дольше четырех месяцев скрывает полные данные о загрязнении воздуха. При этом экологи направили запрос департаменту, попросив подробную информацию о состоянии атмосферы. В департаменте ответили, что пока модернизация сайта "Мосэкомониторинга продолжается", "отсутствует техническая возможность проверки корректности данных экологического мониторинга при их выгрузке на независимые бумажные и электронные носители". В "Гринпис" не поняли, почему эти данные будут некорректными, если их распечатать на бумаге, и назвали эти оправдания "нелепыми". Кроме того, "Гринпис" потребовал, чтобы мэр Москвы Сергей Собянин дал распоряжение немедленно возобновить публикацию оперативной и подробной информации о загрязнении воздуха в городе.