Суббота, 3 Февраль, 22:56

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,04
€ 70,1
535237
-10°
Обь
308см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отзыв лицензии у "АлтайБизнес-Банка"Выборы президента - 2018Мусорная реформа
Новости

Ученые нашли на спутнике Сатурна признаки жизни

, ИА "Амител"
В атмосфере Титана нашли вещество, которое может свидетельствовать о наличии микроорганизмов

Фото: americaspace.com

Исследователи НАСА обнаружили в атмосфере Титана вещество, которое может свидетельствовать о наличии микроорганизмов на спутнике Сатурна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Phys.org.

На высоте 200 километров над поверхностью спутника зафиксирована небольшая концентрация акрилонитрила — соединения, участвующего в формировании клеточных мембран микроорганизмов, которые, возможно, живут в метановых океанах.

Наибольшее количество молекул обнаружено над южным полюсом. При низких температурах (минус 179 градусов по Цельсию), господствующих на Титане, акрилонитрил концентрируется в капли и падает в метановые озера. Эксперимент показал, что в северной части спутника вещества должно хватить для создания десяти тысяч живых клеток на один кубический сантиметр, что превышает число бактерий в прибрежных районах земных океанов.

Для обнаружения соединения ученые использовали комплекс радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
21:18
Тайник с рукописями нашли в тюрьме, где сидели Зиновьев и Каменев 1
20:11
Спиленное рабочими дерево упало на проезжавшее по шоссе в Новосибирске авто 0
19:44
Неизвестные открыли огонь по прохожим в итальянском городе Мачерата 0
19:08
Гололедица и 26-градусные морозы ждут жителей Алтайского края 4 февраля 0
18:58
Гробницу высокопоставленной чиновницы обнаружили в Египте 2
18:27
Следователи начали проверку по факту гибели девушки в метро Москвы 0
17:41
Служебный пес помог найти на Алтае подозреваемого в краже и порче имущества 0
17:04
Тигр в американском зоопарке попытался украсть игрушку у девочки 0
16:39
Два десятка жилых домов подключили к отоплению в алтайском селе Кусак 0
16:08
Двое детей утонули в вырытой рабочими яме в Новосибирской области 6
15:37
Япония запустила самую миниатюрную в мире ракету-носитель 0
15:11
Более 30 тысяч петербуржцев остались без света из-за аварии на ТЭЦ 1
14:41
Барнаулец познакомился в кафе с горожанкой и обокрал ее 12
14:08
ФАС возьмет под контроль цены на бензин 10
13:41
"Снятие порчи" обошлось бабушке из Горно-Алтайска в 375 тысяч рублей 1
13:19
Тело провалившегося под лед мальчика нашли в Барнауле 7
13:18
Дайверы сделали фото дна Телецкого озера во время экстремального погружения 8
13:02
Житель Горного Алтая ранил ножом односельчанина и повез его в больницу 0
12:58
Украинский депутат подсчитал ущерб от санкций Запада в отношении России 0
12:30
Пассажир метро погиб в Москве после падения на пути 0
11:58
В Приморье поймали охотившуюся на собак тигрицу 4
11:29
Ночной пожар в здании в Барнауле тушил 21 пожарный 0
10:58
В Америке скончался отец посла США в России 5
10:28
Ученые нашли на спутнике Сатурна признаки жизни 0
09:58
Режим "черного неба" объявили в Красноярске 0
09:29
Спасатели в Барнауле третий день ищут провалившегося под лед ребенка 3
08:56
СМИ: питонов кормили щенками в китайском зоопарке 6
08:29
Ученые выявили опасность громкого храпа 1
08:04
Великий пост – 2018: когда начинается и надо ли к нему готовиться заранее 12
07:50
Как сэкономить на продуктах, используя свой смартфон 0
07:34
Когда в 2018 году будут отмечать китайский Новый год и как его праздновать 7
07:19
Январь в Алтайском крае оказался холоднее нормы на девять градусов 10
07:03
Дизайнерскую квартиру в классическом стиле продают в Барнауле за 8,5 млн 14
06:48
Ежедневник: машина Ползунова и марш Мендельсона. Чем запомнилось 3 февраля 0
06:32
Главная блондинка постсоветского пространства: волшебная Вера Брежнева 1
06:17
Почти весна: солнце и температуру до 0 градусов обещают на Алтае 3 февраля 0
06:01
Это фиаско, АлтГУ: вуз проиграл громкий судебный спор преподавателю юрфака 45
05:24
Депутаты готовят для россиян методичку по правильному общению с депутатами 5
04:01
Обеспечение охраной всех школ обойдется в дополнительные 101 млрд рублей 20
03:45
Матвиенко призвала не стремиться уезжать из деревни в город 4
02:22
Два брата утонули в вырытой коммунальщиками яме под Новосибирском 3
01:12
Растворимый кофе в автоматах может вызывать рак и другие заболевания 2
00:26
Ученые доказали пользу алкоголя для ума 3
23:59
Матвиенко предложила 2019-й год объявить Годом села 2
23:34
Госдума потребует привлечь Родченкова за лжесвидетельство 1
23:03
Матвиенко предложила учредить министерство одиночества 3
22:39
Путин: Россия всегда будет гордиться победами и подвигами ветеранов 9
22:25
Богатейший человек мира за вечер разбогател на 6,5 миллиарда долларов 1
22:18
Матвиенко просит вытащить жителей деревень и сел на выборы президента 4
21:36
МОК назвал оправдание российских олимпийцев "торжеством обманщиков и воров" 4

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.