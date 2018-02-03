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Отец посла США в России Джона Хантсмана — Джон Хантсман — старший — скончался в пятницу в возрасте 80 лет в американском городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.
Как отмечается в материале, эту информацию подтвердила помощница Хантсмана-старшего Пэм Бэйли. Она не уточнила причину смерти.
Хантсман-старший являлся миллиардером и основателем ряда компаний, в том числе Huntsman Corporation. Предприниматель активно занимался благотворительностью и пожертвовал более $1 млрд на нужды института в Солт-Лейк-Сити, специализирующегося на разработке методов лечения онкологических заболеваний.
Газета The Salt Lake Tribune отметила, что у Хантсмана-старшего ранее был диагностирован рак предстательной железы.
Комментарии
Всем доброго дня!
нцу сдох дедушка и чё
Щ, ыыы:
Прежде чем сдохнуть, он пожертвовал миллиард $ на борьбу с раком.
А вы сколько, хотя еще не сдохли?
У нас и миллиардеры не жертвуют
респект и уважение дедушке, а денежки попилили и не пошлона дело сие вложение !