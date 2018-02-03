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Отец посла США в России Джона Хантсмана — Джон Хантсман — старший — скончался в пятницу в возрасте 80 лет в американском городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

Как отмечается в материале, эту информацию подтвердила помощница Хантсмана-старшего Пэм Бэйли. Она не уточнила причину смерти.

Хантсман-старший являлся миллиардером и основателем ряда компаний, в том числе Huntsman Corporation. Предприниматель активно занимался благотворительностью и пожертвовал более $1 млрд на нужды института в Солт-Лейк-Сити, специализирующегося на разработке методов лечения онкологических заболеваний.

Газета The Salt Lake Tribune отметила, что у Хантсмана-старшего ранее был диагностирован рак предстательной железы.