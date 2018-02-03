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Более 20 пожарных тушили здание на улице Льва Толстого в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Уточняется, что горело здание напротив "Росгосстраха". Сообщение о пожаре поступило в 23:32 в пятницу, 2 февраля.

Прибывшие на место пожарные в 23:50 локализовали пожар, а в 00:05 субботы, 3 февраля, ликвидировали возгорание.

В пресс-службе уточняют, что в борьбе с огнем участвовал 21 человек и семь единиц техники.

Также в МЧС просят строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае обнаружения пожара сразу же звонить в службу спасения с мобильных телефонов по номеру "101".