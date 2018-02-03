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Специалисты поймали и доставили в реабилитационный центр молодую самку амурского тигра, которая охотилась на собак в Уссурийском районе Приморья, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр "Амурский тигр".

В январе специалисты начали отлов хищника, который утащил из села Алексей-Никольское не менее 4 собак, при этом отмечалась неадекватность поведения зверя — он не боялся света и крика людей. Мертвую собаку он утаскивал на большие расстояния — 3-4 километра, что нехарактерно для тигра. Ученые полагали, что у животного могут быть тигрята.

"Сейчас тигрица доставлена в реабилитационный центр в селе Алексеевка (под управлением МРОО "Центр тигр"), где после отбора проб и первичного ветеринарного осмотра ее поместили в вольер", — говорится в сообщении.

По словам генерального директора Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, установлено, что у тигрицы нет тигрят на молочном вскармливании — об этом говорит состояние ее сосков. Специалисты пойдут "тропить" следы тигрицы, чтобы узнать, куда она уносила собак и какой вела образ жизни, чтобы понять причины её поведения.

"Первоначальный осмотр не выявил отклонений, но визуально при отлове и со слов очевидцев у неё проблемы с опорно-двигательной системой. Завтра при наблюдении в вольере будет понятно, в какой степени у нее отклонения. Ей также будет предложен "живой" корм. Посмотрим, как она отохотится. После чего есть по сути два сценария событий… Первый – вернуть тигрицу в природу, а второй, если тигрица не сможет самостоятельно охотиться и не будет избегать людей, – оставить ее в системе зоопарков", – сказал Арамилев.

Тигрица при поимке не проявляла агрессии по отношению к людям – это также признак отличающегося от нормы поведения. Специалисты провели клиническое обследование тигрицы, отобраны пробы, взяты образцы. Ее возраст — до 5 лет.