Фото: mvd.ru

Житель села Улаган ранил ножом во время ссоры своего односельчанина и, испугавшись за его здоровье, отвез его в больницу.

Как сообщили в республиканском МВД, в полицию от медицинских работников поступили данные о том, что в районную больницу с ножевым ранением госпитализирован 30-летний местный житель.

"В ходе разбирательства оперативники установили, что сельчанин был доставлен на автомобиле одним из местных жителей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению преступления 30-летнего жителя села Улаган", — отмечают в правоохранительном ведомстве.

Подозреваемого доставили в отделение, где он признался в содеянном. Согласно предварительной информации, на одной из улиц села между мужчинами произошла ссора.

Во время конфликта один из участников конфликта схватил нож и ударил им потерпевшего в ногу. Затем, опасаясь за жизнь и здоровье односельчанина, доставил его на автомобиле в медучреждение.

По данному факту проводится проверка.