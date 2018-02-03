Фото: vk.com/barneos22
Дайверы, совершившие экстремальное погружение на Телецком озере в январе, опубликовали снимки подводного ландшафта. Снимки размещены в паблике Banraul 22 во "ВКонтакте".
Напомним, что в первом месяце текущего года, несмотря на сильные морозы, участники клуба "Зазеркалье" Татьяна Клименко и Роман Воробьев совершили два погружения: на глубину 75 и 80 метров.
В Алтайском биосферном заповеднике отмечали, что температура воды тогда была равна всего +1 градусу.
Тем не менее, погружения прошли в штатном режиме. Дайверы исследовали участок, в котором ранее никто не был.
"На поверхность дайверы принесли уникальные кадры", — отмечается в сообщении.
Комментарии
А где рыба?
А вертолет где?
А где тела утонувших людей? Согласно информации от сюда http://www.amic.ru/news/366697/ должны быть.
Так их же
лох-несскоетелецкое чудовище съедает!
Глубина маленькая 75 метров
максимальная глубина 325 метров, средняя 175.
Вот на кой было туда лезть? Сделать фото "ни о чём" на 15м, сходить морковкой на 75м на смесях и попиариться? "Технари", одно слово) Про фото - ниже 30м ни один торч там так не потянет, так что не смешите мои финсы с этими "фото дна Телецкого озера" и "экстремальными погружениями".
Фото ни о чем. Вот если бы сфотали конников с шашками на голо что стоят на дне, тогда бы да, или бы какого нибуть тайменя килограмм на пятьдесят