Фото: vk.com/barneos22

Дайверы, совершившие экстремальное погружение на Телецком озере в январе, опубликовали снимки подводного ландшафта. Снимки размещены в паблике Banraul 22 во "ВКонтакте".

Напомним, что в первом месяце текущего года, несмотря на сильные морозы, участники клуба "Зазеркалье" Татьяна Клименко и Роман Воробьев совершили два погружения: на глубину 75 и 80 метров.

В Алтайском биосферном заповеднике отмечали, что температура воды тогда была равна всего +1 градусу.

Тем не менее, погружения прошли в штатном режиме. Дайверы исследовали участок, в котором ранее никто не был.

"На поверхность дайверы принесли уникальные кадры", — отмечается в сообщении.