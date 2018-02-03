Фото: Катунь 24

Спасатели в ходе поисков 12-летнего мальчика, пропавшего подо льдом реки Барнаулки в краевой столице, обнаружили тело ребенка днем 3 февраля.

"Тело ребенка было обнаружено ниже по течению", — отметил представитель экстренного ведомства.

Напомним, спасатели посредством распиловки льда и задействуя водолазов, вели поиски ребенка с 1 февраля.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru , мальчик 2005 года рождения пропал, упав в полынью на реке Барнаулке днем 1 февраля. По данному факту Следственным комитетом проводится проверка.

Согласно данным правоохранителей, трагический инцидент на реке произошел, когда дети в минувший четверг играли на льду вблизи дамбы. В этот момент 12-летний ребенок, находясь на промоине, ушел под лед и не смог выбраться.