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"Снятие порчи" стоило 86-летней жительнице Горно-Алтайска 375 тысяч рублей – эти средства у нее похитила женщина цыганской внешности.

Как сообщили в республиканском МВД, в дневное время на остановке общественного транспорта к пожилой женщине с предложением погадать подошла женщина цыганской внешности.

"Войдя в доверие к пенсионерке, злоумышленница попала в ее дом, где сообщила, что на нее и ее родственников наложена порча, которую необходимо снять. Для этого незнакомка попросила отдать ей все имеющиеся в доме денежные средства, которые пообещала вернуть на следующий день", — уточняют в полиции.

Затем мошенница вернулась к пожилой женщине и вручила ей пакет, заверив, что порча снята. Для большего эффекта она предложила жертве своего обмана подержать пакет под подушкой в течение суток.

Когда пенсионерка пришла в себя и обнаружила, что в пакете вместо денег находятся газеты, она сразу обратилась в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают личность подозреваемой.