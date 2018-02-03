Фото: thekievtimes.ua
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) взяла под контроль процесс образования и повышения розничных отпускных цен на бензин, пишут "Известия", ссылаясь на РИА "ФАН".
"Какие-либо предпосылки для роста цен на моторные топлива отсутствуют", — заявил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.
По его словам, до 9 февраля отечественные нефтяные компании представят ведомству свои планы по экспорту бензинов и дизельного топлива. 30 января ФАС поручила своим территориальным органам усилить контроль за ситуацией на рынке нефтепродуктов.
По данным Росстата, цены на автомобильный бензин в России в 2017 году увеличились на 14,4% , то есть в шесть раз выше инфляции, уточняет газета.
Издание напоминает, что, по мнению экспертов, цена на бензин в России к концу года может достичь 55 рублей за литр. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с главой ФАС возможное снижение цен на бензин в РФ.
Комментарии
Никто и ничего в России не контролирует!
Ну все, щас наконец-то заживем!!! Россия с колен начала вставать. Слава Путену!!!
ФАС бесполезная конторка
Это Изя Сечин свои 30 серебренников получает
С ФАСом ещё подорожает
Ну всё, дальше цены будут повышать под контролем ФАС.
Помнится, недавно ФАС заявляла, что тарифы на коммунальные услуги были увеличены неправомерно. Что-то изменилось с той поры?
Новые гарантии от гаранта
Грудинин исправит
ФАС возьмет под контроль цены на бензин
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Теперь цены на бензин будут расти под контролем ФАС
Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда
А.С.Пушкин
Сколько можно врать по этому поводу!! Если нет причины повышать- верните цены назад ! Где инфляцию подсчитывающие умники?? Что до этого ФАС вообще не существовала ??