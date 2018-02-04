Фото: olshanka.ru
Очередной отчет о размере средних заработных плат в регионах Сибирского федерального округа подготовил Новосибирскстат.
Согласно данным статистического ведомства, в период с января по ноябрь прошлого года средняя месячная зарплата в СФО составила 32 993,9 рубля.
В Алтайском крае средняя зарплата оказалась значительно меньше этого показателя — 22 119 рублей.
"Ниже среднего" в Сибири также получают в Республике Алтай – 24 954 рубля, Республике Бурятия – 31 168 рублей, Республике Тыва – 29 961 рубль, Кемеровской области – 31 866 рублей, Новосибирской области – 32 192 рубля, Омкой области – 29 348 рублей.
Среди регионов, входящих в состав Федерального округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия (33 502 рубля), Забайкальском (33 924 рубля) и Красноярском (39 906 рублей) краях, Иркутской (36 837 рублей) и Томской (37 488 рублей) областях.
В Новосибирскстате отмечают, что во многом более высокие зарплаты в данных регионах объясняется особенностями отраслевой структуры экономики и величиной применяемого районного коэффициента.
Далее приводится размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и организаций СФО по различным отраслям (для увеличения нажмите на таблицу):
Комментарии
Спасибо, Александр Богданович!
эти цифры средняя з/п уборщицы+миллионера деленная опалам
Так это понятно, что средняя. Получается, что у нас и миллионеры недополучают, раз такая низкая средняя. Ну, или обслуга совсем нищие…
Как вот им не стыдно людям в глаза смотреть, когда отчитываются, что у нас всё отлично? Да ещё и угрожать, что сдачи дадут!
И самое главное, что у людей просто уже нет сил на сопротивление. Всё.… дальше только страшнее будет.
понятно, что черной и серой еще много, но и статисты в свою пользу подмутили явно
Ой, статистика в табличке соовсем не сходится с отчетом карлина, а как же минимальная з/п в размере 36000? И пофигу мне что Карлин обещал расправиться с людьми, которые это опровергнут, но з/п в алтайском крае ниже 10000р и мне плевать на его угрозы, я его не боюсь
Одни лопатой деньги гребут, другие нищие.
При социализме больше справедливости было.
Злобный поклеп новосибирских статистов на на работу нашего Губернатора Александра Богдановича Карлина.