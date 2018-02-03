Фото: penza-post.ru
Полицейские задержали в Барнауле подозреваемого, который под предлогом знакомства обокрал девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В сообщении сказано, что инцидент произошел накануне. Горожанка пришла в кафе, где познакомилась с молодым человеком. Спустя некоторое время он ушел, а когда девушка тоже собралась уходить, то обнаружила, что у нее пропали деньги из кармана куртки. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. Сумма причиненного ущерба составила порядка 3 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось установить личность злоумышленника, которым оказался 24-летний парень. Он дал признательные показания, похищенное имущество удалось изъять.
Сейчас по факту кражи возбуждено уголовное дело. Барнаульцу грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
Носить с собой 3 тыщи на карманные расходы, да ещё в кармане куртки.. А потом милиции отвлекать ресурсы на таких..
Развелось ворюг
деньги это ни разу не имущество, или он все таки трусы у нее упер?
Ндааааа... Не тот гусар пошел, совсем измельчал...Раньше гусары денег не брали...(((
Полиция таких вот гусей и сильна ловить
Надо смотреть за своими вещами, когда в помещение заходишь.
(к/ф Иван Васильевич меняет профессию)
3.02.2018 16:38
- гость -
Полиция таких вот гусей и сильна ловить
Потому что она мыслит как эта категория, рыбак рыбака всегда поймает.
Ванадя, а ты сколько с собой денег носишь на карманные расходы?
Я вот тысяч восемь всегда с собой имею. Мало ли, как день сложится.
Сколько мамка даст, столько ванадя и носит. Обычно проезд плюс булочка после трёх пар
партнеру андрюхи петру тиньгаеву за мошенничество на сотни миллионов условно
Как-то меня остановили ночью полицейские, говорят у женщины 3000 украли. Мужчина 40 лет, в черной куртке. Мне не 40, а куртка серая, хотели в отделение доставить, очень не довольны были когда я попросил удостоверение показать и представится.
Грозит пятерик, а будет условка 100 к 1