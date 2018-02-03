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Полицейские задержали в Барнауле подозреваемого, который под предлогом знакомства обокрал девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В сообщении сказано, что инцидент произошел накануне. Горожанка пришла в кафе, где познакомилась с молодым человеком. Спустя некоторое время он ушел, а когда девушка тоже собралась уходить, то обнаружила, что у нее пропали деньги из кармана куртки. Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. Сумма причиненного ущерба составила порядка 3 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось установить личность злоумышленника, которым оказался 24-летний парень. Он дал признательные показания, похищенное имущество удалось изъять.

Сейчас по факту кражи возбуждено уголовное дело. Барнаульцу грозит до пяти лет лишения свободы.