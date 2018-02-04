Фото: livejournal.com

Глава Барнаула Сергей Дугин подписал документ о проведении мероприятий, направленных на безаварийное прохождение паводка-2018 в краевой столицы и утвердил состав профильной городской комисии.

Постановление за номером 166 "О мероприятиях по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2018 года" опубликовано на официальном сайте горадминистрации.

Отмечается, что документ принят в "целях организованного, своевременного осуществления пропуска ледохода, талых и паводковых вод, обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений, мостов, товарно-материальных ценностей, устойчивой работы объектов жизнеобеспечения города".

В рамках реализации постановления, в частности, предписано подготовить сведения о количестве жилых домов, которым реально угрожает подтопление талыми и паводковыми водами; подготовить сведения о категориях населения, проживающего в этих домах; провести разъяснительную работу с жителями; подготовить расчеты по временному отселению людей из районов, подверженных подтоплению, определить пункты временного размещения, создать в них необходимые условия для проживания людей; определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий; заключить соглашения с автотранспортными предприятиями по выделению автобусов для эвакуации населения; организовать работы по вывозу снега и прочее.

Напомним, в январе этого года губернатор Алтайского края Александр Карлин отмечал, что промерзание земли до одного метра в регионе может негативно сказаться на паводковой ситуации весной 2018 года из-за того, что талые воды не будут уходить в почву.

"Еще не факт, что паводок в этом году будет легче прошлого года, когда снегозапасы были в два-три раза больше, чем среднемноголетние", — подчеркивал глава региона.

Что касается состава городской комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2018 года, то он выглядит так: