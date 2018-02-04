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Глава Барнаула Сергей Дугин подписал документ о проведении мероприятий, направленных на безаварийное прохождение паводка-2018 в краевой столицы и утвердил состав профильной городской комисии.
Постановление за номером 166 "О мероприятиях по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2018 года" опубликовано на официальном сайте горадминистрации.
Отмечается, что документ принят в "целях организованного, своевременного осуществления пропуска ледохода, талых и паводковых вод, обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений, мостов, товарно-материальных ценностей, устойчивой работы объектов жизнеобеспечения города".
В рамках реализации постановления, в частности, предписано подготовить сведения о количестве жилых домов, которым реально угрожает подтопление талыми и паводковыми водами; подготовить сведения о категориях населения, проживающего в этих домах; провести разъяснительную работу с жителями; подготовить расчеты по временному отселению людей из районов, подверженных подтоплению, определить пункты временного размещения, создать в них необходимые условия для проживания людей; определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий; заключить соглашения с автотранспортными предприятиями по выделению автобусов для эвакуации населения; организовать работы по вывозу снега и прочее.
Напомним, в январе этого года губернатор Алтайского края Александр Карлин отмечал, что промерзание земли до одного метра в регионе может негативно сказаться на паводковой ситуации весной 2018 года из-за того, что талые воды не будут уходить в почву.
"Еще не факт, что паводок в этом году будет легче прошлого года, когда снегозапасы были в два-три раза больше, чем среднемноголетние", — подчеркивал глава региона.
Что касается состава городской комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2018 года, то он выглядит так:
- Анатолий Воронков — первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу, председатель комиссии;
- Александр Алекссенко — заместитель главы администрации города по городскому хозяйству, заместитель председателя комиссии;
- Вячеслав Романов — начальник муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула", заместитель председателя комиссии;
- Антон Шеломенцев — председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, заместитель председателя комиссии;
- Виталий Чернявский — начальник отдела организации планирования и проведения мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.Барнаула", секретарь комиссии;
- Ирина Анцупова — заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула;
- Дмитрий Апаликов — главный инженер Барнаульского района водных путей и судоходства (по согласованию);
- Юрий Асеев — первый заместитель главы администрации Индустриального района;
- Антон Бенс — председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула;
- Марсель Гареев — гидрогеолог открытого акционерного общества "Алтайская гидрогеологическая экспедиция" (по согласованию);
- Виталий Жуков — заместитель начальника полиции УМВД России по г.Барнаулу (по согласованию);
- Евгений Крук — заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Барнаульский речной порт" (по согласованию);
- Александр Люцигер — начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (по согласованию);
- Сергей Мещеряков — первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Октябрьского района;
- Анатолий Панченко — первый заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Центрального района;
- Сергей Рябчун — первый заместитель главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ленинского района;
- Андрей Федоров — первый заместитель главы администрации Железнодорожного района.
Комментарии
Эх, снега в этом году очень ! мало , не удастся много денег ответственным прихватизировать .