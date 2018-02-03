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31 тысяча жителей Санкт-Петербурга осталась без света в результате аварии на ТЭЦ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

"По Петербургу — осталась [без электричества] 31 тыс. человек", — цитирует агентство собеседника. Он также отметил, что аварийные отключения произошли на Первомайской и Василеостровской ТЭЦ.

По словам источника в экстренных службах Петербурга, взрыва на ТЭЦ, о котором написали несколько СМИ, не было. "Никакого взрыва не было, произошло замыкание на трансформаторе", — подчеркнул он.

Агентство напоминает, что авария произошла утром в субботу, 3 февраля. В результате частично без света остались Василеостровский, Адмиралтейский и Кировский районы. По данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, на Первомайской ТЭЦ отключились два блока, на Василеостровской ТЭЦ — генератор.