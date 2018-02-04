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Эксперты из Ливерпульского университета выяснили, что собаки чаще бросаются на людей, которые являются эмоционально нестабильными, сообщает "Звезда" со ссылкой на Journal of Epidemiology & Community Health.

Чтобы сделать этот вывод специалисты подняли цифры. Так, оказалось, что на 65 миллионов британцев приходится порядка 8,5 миллионов собак, а число укусов равно 740 на 100 тысяч человек.

При этом лишь мизерное число пострадавших от собак обращаются к врачам.

Также ученые устроили опрос в одном из городов. Оказалось, что из 694 респондентов 172 заявили, что хотя бы раз в жизни их кусали собаки.

Лишь 13 участников опроса были укушены за последний год.

На основании своего исследования эксперты пришли к выводу, что чаще всего собаки бросаются на эмоционально нестабильных людей и тех, кто их боится. Также ученые утверждают, мужчин собаки кусают в 1,8 раза чаще, чем женщин.