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Японское космическое агентство JAXA в субботу, 3 февраля, успешно запустило самую маленькую в мире твердотопливную ракету-носитель SS-520-5. Об этом сообщает РИА Новости.

Запуск состоялся с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима на юго-западе страны в 14:03 по местному времени (8:03 мск).

Самая маленькая в мире ракета-носитель должна вывести на орбиту трехкилограммовый экспериментальный спутник геологоразведки и связи. Его разработали в Токийском университете, в частности, для того, чтобы делать снимки поверхности Земли.

Разработанная в Японии трехступенчатая ракета SS-520-5, как и ее предшественница SS-520-4 — это модификация твердотопливной двухступенчатой ракеты SS-520. Она достигает в длину немногим более 9,5 метра, ее диаметр до 52 сантиметров. Вес ракеты-носителя составляет 2,6 тонны.

Запуск ракеты SS-520-4 состоялся 15 января прошлого года, однако завершился неудачей. Через 20 секунд после старта прекратилась передача телеметрии ракеты, затем специалисты решил не подавать сигнал на вторую ступень ракеты о включении двигателя. После отключения двигателя первой ступени ракета-носитель упала в океан.