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Новости

Двое детей утонули в вырытой рабочими яме в Новосибирской области

, ИА "Амител"
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело

Фото: kuban24.tv

Следователи в Коченевском районе Новосибирской области возбудили уголовное дело после того, как двое братьев в возрасте шести и 11 лет утонули в яме, которую вырыли для ремонта водопровода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СУ СКР по Новосибирской области.

По факту нарушения правил безопасности при ведении работ, которые повлекли по неосторожности смерть двух малолетних детей, возбуждено дело. Уточняется, что инцидент произошел в рабочем поселке Колывань.

Согласно данным следствия, в течение дня пятницы, 2 февраля, в поселке проводились работы по устранению неполадок водопровода. Сотрудники МУП ЖКХ администрации Колывань вырыли яму глубиной свыше двух метров, которая затем наполнилась водой. После устранения прорыва рабочие покинули место, не засыпав яму и не поставив ограждение.

Вечером в яму свалились проходившие мимо братья. Они не смогли выбраться самостоятельно и утонули.

На место ЧП сразу же выехало руководство следственного управления и территориального подразделения, а также следователи и следователи- криминалисты. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.02.2018 16:30
- гость -

http://m.amic.ru/news/406514/Зачем повторять одно и то же????

0  0
3.02.2018 17:22
Дмитрий

Утонули в двух метровой яме.. Что за микробы...Надо постараться еще...

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3.02.2018 17:39
- гость -

у некоторых комментаторов голова разумом не отягощена

0  0
3.02.2018 17:44
- гость -

Дмитрий,если нет мозгов,то лучше об этом молчать(((

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3.02.2018 20:44
- гость -

Несчастные родители! ужас просто!

0  0
3.02.2018 22:32
Дмитрий

Мне сложно себя сдерживать.
Моего кандидата в Президенты не взяли по причине надуманной судимости. Хотя ЕСПЧ с него всю перхоть стряхнул.

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