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Следователи в Коченевском районе Новосибирской области возбудили уголовное дело после того, как двое братьев в возрасте шести и 11 лет утонули в яме, которую вырыли для ремонта водопровода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СУ СКР по Новосибирской области.

По факту нарушения правил безопасности при ведении работ, которые повлекли по неосторожности смерть двух малолетних детей, возбуждено дело. Уточняется, что инцидент произошел в рабочем поселке Колывань.

Согласно данным следствия, в течение дня пятницы, 2 февраля, в поселке проводились работы по устранению неполадок водопровода. Сотрудники МУП ЖКХ администрации Колывань вырыли яму глубиной свыше двух метров, которая затем наполнилась водой. После устранения прорыва рабочие покинули место, не засыпав яму и не поставив ограждение.

Вечером в яму свалились проходившие мимо братья. Они не смогли выбраться самостоятельно и утонули.

На место ЧП сразу же выехало руководство следственного управления и территориального подразделения, а также следователи и следователи- криминалисты. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.