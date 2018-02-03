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Два десятка жилых домов подключили к центральному теплоснабжению в селе Кусак Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что за минувшие сутки было заменено 20 метров теплотрассы, отогрето 300 метров подводов к 198 жилым домам, организована работа по оценке состояния печного отопления и электропроводки в жилищах.

В домах, где нет печного отопления, монтируют индивидуальные источники теплоснабжения, добавили в краевом Минстройтрансе.

В ремонтных работах по восстановлению сетей теплоснабжения задействованы 230 человек и 50 единиц техники. Из бюджета региона для этого выделили три миллиона рублей.

Напомним, в ночь с 31 января по 1 февраля на территории села Кусак Немецкого национального района произошли порывы на шести участках теплосети. Без отопления оставались 370 домов, 284 из которых оборудованы индивидуальным печным отоплением, и пять социально значимых объектов.

С 1 февраля к центральному теплоснабжению были подключены все социально значимые объекты, ведется восстановление теплоснабжения оставшихся домов.