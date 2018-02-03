Фото: youtube.com

Тигр в зоопарке города Тулса, штат Оклахома (США) совершил попытку украсть у трехлетней девочки Руби игрушку. Об этом сообщает РИА Новости.

В опубликованном ролике видно, как хищник пригибается к земле и крадется к игрушке, а затем пытается наброситься на нее, забывая про защитное стекло. После этого тигр лег рядом со стеклом и стал не спускать глаз с игрушки, пытаясь достать ее лапой.

Многие посмотревшие ролик люди отметили, что эта сцена является "самой милой" из виденных ими.