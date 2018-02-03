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Полицейские Третьяковского района при помощи немецкой овчарки по кличке "Стилл" задержали мужчину, подозреваемого в краже угля и дров. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что заявление о краже поступило стражам порядка накануне от жительницы села Староалейское. Хозяйка дома рассказала, что злоумышленники проникли в дом, взломав замок, повредили холодильник и украли дрова с углем. Отмечается, что сама женщина в доме временно не живет, но временами проверяет сохранность имущества.

На место прибыл кинолог с собакой, которая привела полицейских к дому, который находился на этой же улице. Его житель — 25 летний мужчина — объяснил стражам порядка, что он залез в дома ради кражи холодильника, но не смог его унести, поскольку был очень пьян. В результате злоумышленник похитил и принес к себе домой дрова и уголь.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего, после нее будет принято процессуальное решение.

Подчеркивается, что мужчина раньше к ответственности не привлекался.