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Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели девушки на станции метро "Полянка" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Утром 3 февраля 2018 года на станции "Полянка" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена с рельсов извлечено тело 18-летней девушки. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в МВД сообщили, что пассажир погиб после падения на пути на станции "Полянка" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро.