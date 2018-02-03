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Изморозь, гололедица и морозы ждут жителей Алтайского края в воскресенье, 4 февраля. Об этом свидетельствуют данные краевого гидрометцентра.

Так, на протяжении всех суток в регионе будут отсутствовать осадки, на дорогах ожидается гололедица, а в утренние часы — изморозь. Ночью столбик термометра опустится до -15...-20, при прояснении до -21...-26, в южный районах будет теплее: от 10 до 15 градусов мороза. Днем ожидается от 8 до 13 градусов ниже нуля, местами в предгорьях -2...-7.

В Барнауле также не будет осадков и возможна гололедица. Ночью температура воздуха составит от 19 до 21 градуса мороза, днем — от 8 до 10 ниже нуля.

Ветер в этот день будет дуть южный, 2-7 метров в секунду.