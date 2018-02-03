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Неизвестные открыли огонь по прохожим в итальянском городе Мачерата

, ИА "Амител"
В результате пострадали шесть человек

Фото: politeka.net

При стрельбе на улицах итальянского города Мачерата пострадали по меньшей мере шесть человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

По одной из версий, которую приводит газета La Repubblica, огонь по прохожим открыли из движущегося автомобиля. Газета Corriere della Sera пишет, что к конфликту привела ссора между несколькими иностранцами "неевропейского происхождения". Высказываются предположения, что вооруженные люди сводили счеты сразу на нескольких улицах. По данным СМИ, пострадали шесть человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

​"Мэр Романо Каранчини призывает граждан не выходить из дома, не покидать рабочие места и школы из-за опасной ситуации, возникшей в городе из-за вооруженного человека, который перемещается по Мачерате. По соображениям безопасности все учащиеся останутся в школах, а автобусы общественной сети прекратят движение", — говорится в сообщении городских властей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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