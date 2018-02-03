Фото: vk.com/incident_nsk

Спиленное дерево упало на автомобиль, который ехал на Бердском шоссе в Новосибирске. Запись об этом появилась в субботу, 3 февраля, в паблике "Инцидент. Новосибирск".

По словам пострадавшего, он ехал на легковушке с отцом, женой и детьми по шоссе. В какой-то момент на машину вдруг упала спиленная береза. Дерево помяло крышу и разбило переднее стекло. А в салон попало полено.

Также водитель подчеркнул, что на участке, где произошло ДТП, не было никаких ограждений. На обочине стоял УАС с надписью "Лесная охрана", а сотрудники организации пилили деревья.

По словам мужчины, он и сидящий спереди пассажир получили порезы и рассечения рук и лица.