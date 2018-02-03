Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

В Верхнеуральской тюрьме в Челябинской области обнаружили тайник с библиотекой рукописных брошюр, которые датированы 1932-1933 годами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по региону.

В сообщении уточняется, что находка относится к тому времени, когда в стенах тюрьмы находился специальный политический изолятор НКВД. Тогда в заключении содержались знаменитые политические узники, включая Григория Зиновьева и Льва Каменева, главреда газеты "Комсомольская правда" Александра Слепкова и Дмитрия Марецкого.

Из текстов рукописей можно сделать вывод, что, даже будучи в заключении, узники проводили общие собрания, на которых присутствовало до 30 человек, организовывали дискуссии, выражали свою точку зрения по политической и экономической ситуации не только в Советском Союзе, но и в зарубежных странах, отмечается в сообщении.

Вскоре ценные экспонаты изучат, они займут почетное место в постоянно действующей экспозиции по истории уголовно-исполнительной системы учреждения, добавляет агентство.