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Семья из американского штата Пенсильвания воссоединилась со своей собакой Эбби, пропавшей десять лет назад. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на WCPO Cincinnati.

Уточняется, что члены семьи Сьюрвелдс были уверены, что больше никогда не увидят питомца. Но на этой неделе собака внезапно появилась на пороге дома мужчины, который живет в 16 километрах от владельцев Эбби.

Американец связался с местным центром помощи животным, которые по микрочипу установили хозяев собаки.

Подчеркивается, что собака полностью здорова. Владельцы предполагают, что все эти годы за ней кто-то ухаживал. При этом Эбби помнит команды, которым ее учили десятилетие назад.

"Кажется, как будто часть детства моих детей вернулась ко мне, часть нашей семьи снова с нами. Это очень здорово", — цитирует агентство слова Дебры Сьюрвелд.