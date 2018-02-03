Фото: vk.com/mass54

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска спасли 40-летнюю местную жительницу, которая пыталась выпрыгнуть из окна. Об этом сообщается в официальном группе МАСС во "ВКонтакте".

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на субботу, 3 февраля, на улице Есенина. Женщина пыталась выпрыгнуть из окна на четвертом этаже.

Экипаж МАСС и две бригады врачей прибыли на место в считанные минуты. Однако женщина не поддавалась на уговоры и не шла на контакт, поэтому спасатели приняли решение экстренно вскрыть дверь.

После этого они захватили женщину, не дав ей совершить необдуманный поступок.