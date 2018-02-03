Фото: vk.com/mass54
Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска спасли 40-летнюю местную жительницу, которая пыталась выпрыгнуть из окна. Об этом сообщается в официальном группе МАСС во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел в ночь на субботу, 3 февраля, на улице Есенина. Женщина пыталась выпрыгнуть из окна на четвертом этаже.
Экипаж МАСС и две бригады врачей прибыли на место в считанные минуты. Однако женщина не поддавалась на уговоры и не шла на контакт, поэтому спасатели приняли решение экстренно вскрыть дверь.
После этого они захватили женщину, не дав ей совершить необдуманный поступок.
Комментарии
Значит не хотела. Кто реально решил тот уйдет
Что могло спровоцировать усиление психического заболевания ... не повредила бы других ну и себя то же. Всем желаю здоровья психического и физического.
Если б хотела - выпрыгнула бы. Время было достаточно, пока уговаривали дверь выбивали.