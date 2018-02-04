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Американский лидер Дональд Трамп посетовал на то, что никто не замечает его успехов, которые были достигнуты в социально-экономической сфере. Вместо этого в Соединенных Штатх продолжают обсуждать "расследование по РФ", пишет РИА Новости со ссылкой на Twitter-аккаунт республиканца.

"Отличные показатели по количеству рабочих мест и, наконец, растущие зарплаты после многих лет — и никто даже не говорит об этом. Только Россия, Россия, Россия, несмотря на тот факт, что, спустя год поисков, никакого сговора!", — цитирует агентство запись главы США.

Подчеркивается, что днем ранее он назвал проводимое расследование "американским позором".

Расследование якобы российского вмешательства в выборы в США, а также предполагаемых связей Трампа с Москвой, которые опровергают в Белом доме и Кремле, ведет Минюст и конгресс. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в президентские выборы в СШША "абсолютно голословными".