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Группировка "Хайат тахрир аш-Шам" (ранее известная под названием "Джебхат ан-Нусра", организация запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский Су-25. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт SITE, который ведет мониторинг информационной активности экстремистов.

Агентство отмечает, что никак доказательств этой информации нет. Аналогичные данные появились и на канале Al-Arabiya.

Российский самолет был сбит накануне, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В Минобороны РФ заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Позже в военном ведомстве отметили, что свыше 30 боевиков были уничтожены в ходе группового удара высокоточным оружием по району, который находится под контролем "Джебхат ан-Нусры", откуда была запущена ракета по самолету.

В министерстве отметили, что бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям привели к проведению Турцией операции в этом регионе Сирии. Также в ведомстве добавили, что такие "безответственные действия американской стороны" ведут к срыву мирного урегулирования и мешают межсирийским переговорам в женевском формате.