Воскресенье, 4 Февраль, 11:04

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,04
€ 70,1
521951
-6°
Обь
308см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отзыв лицензии у "АлтайБизнес-Банка"Выборы президента - 2018Мусорная реформа
Новости

"Джебхат ан-Нусра" взяла на себя ответственность за сбитый российский Су-25

, ИА "Амител"
Российский самолет был сбит 3 февраля в сирийском Идлибе, пилот погиб

Фото: sputnik.az

Группировка "Хайат тахрир аш-Шам" (ранее известная под названием "Джебхат ан-Нусра", организация запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский Су-25. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт SITE, который ведет мониторинг информационной активности экстремистов.

Агентство отмечает, что никак доказательств этой информации нет. Аналогичные данные появились и на канале Al-Arabiya.

Российский самолет был сбит накануне, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В Минобороны РФ заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Позже в военном ведомстве отметили, что свыше 30 боевиков были уничтожены в ходе группового удара высокоточным оружием по району, который находится под контролем "Джебхат ан-Нусры", откуда была запущена ракета по самолету.

В министерстве отметили, что бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям привели к проведению Турцией операции в этом регионе Сирии. Также в ведомстве добавили, что такие "безответственные действия американской стороны" ведут к срыву мирного урегулирования и мешают межсирийским переговорам в женевском формате.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

4.02.2018 09:19
- гость -

Пилотом сбитого 3 февраля в Сирии российского самолета-штурмовика был уроженец Симферополя Роман Филиппов. Он раньше служил в украинской армии.

Об этом сообщает " Новая Газета ".

0  0
4.02.2018 09:26
- гость -

Пилот, кстати, из Симферополя, до референдума служил в ВВС Украины, без колебаний остался в Крыму и подал рапорт на принятие его на службу в Армию РФ.

0  0
4.02.2018 09:40
медведь-шатун

Вот и расскажите его матери за, что погиб её сын....

0  0
4.02.2018 09:42
- гость -

Это понятно, что лётчик Су-25 погиб, защищая родину. Непонятно только, чью, и от кого.

0  0
4.02.2018 09:45
- гость -

Вот и расскажите его матери за, что погиб её сын....

за трубу. При Пыне все за трубу...

0  0
4.02.2018 09:46
- гость -

Объяснение про Турцию понравилось своей прямотой и открытостью. Неправильным пиндоским оружием сбили правильный самолет. Недавно на российских официальных СМИ размещали ролик как российский самолет бойко уходит от обстрела.

0  0
4.02.2018 09:57
гость

Соболезнование семье погибшего летчика.
Никакие объяснения не уменьшат боль утраты. Но он погиб за НАШЕ мирное небо.
А вы, злобные твари., глумитесь над горем матери.
Ждете, когда на нашей земле начнется бойня, подобная сирийской, египетской, югославской?
Не хотела голосовать, когда собчачка выскочила из Дома 2 в кандидаты. А теперь пойду. И проголосую против навальнят, рыжковых,собчачек и разных грудининых.

0  0
4.02.2018 10:01
- гость -

Бедная, несчастная женщина. Чувствуется не детей, ни мужчины, ни друзей. Вместо головы телевизор. Вместо организма желчь.

0  0
4.02.2018 10:05
медведь-шатун

4.02.2018 09:57
гостю
Никто не собирался глумится и мы тоже скорбим, Вопрос в другом - как миллиарды в карман и детей Своих в Англиях и Парижах содержать, клубы, яхты, и т.д -. это ОНИ, а как деньги на операции, ипотеку под 15%, землю за сотни тысяч за сотку, на пенсию в 65 - это для нас и поэтому Мне наплевать на эти 210 упырей из списка пиндостана....

0  0
4.02.2018 10:19
- гость -

Нечего нашим в Сирии делать, хватит погибать за них

0  0
4.02.2018 11:03
- гость -

Сколько хохлопитеков собралось на ветке. Свою страну просира..т, так и от нас того же хотят. Наши делают нужное во всех отношениях дело, жалко, что только ваши кураторы-пиндосы помогают бандюганам, именно они передали курдам ПЗРК Игла, а те протрофеели бандюганам.
А пилот отстреливался (два магазина АПС использовал и гранату), достойно погиб и хвала и почести ему, в плен не сдавался как укровояки. Вопрос только, почему работал на ПМВ и где отстрел ловушек? Не ожидал или кончились, ведь "яиц" на Су-25 нет? Но в целом это домыслы, подождем разъяснения от МО РФ.
Честь и слава погибшим героям.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
10:51
Полиция в Приамурье всю ночь искала уснувшего за диваном ребенка 0
10:03
11 пожарных тушили загоревшуюся баню в Барнауле 0
09:05
Пассажиры "Газели" пострадали в Бийске из-за столкновения авто с иномаркой 0
09:04
Мужчина из Казахстана дошел до финала женского конкурса красоты 6
08:53
"Джебхат ан-Нусра" взяла на себя ответственность за сбитый российский Су-25 11
08:29
Трамп сожалеет, что американцы говорят только о России 2
08:04
Будет ли на выборах президента 18 марта 2018 года досрочное голосование 28
07:50
Почему маршала Ворошилова похоронили возле Кремлевской стены 14
07:34
Ниже среднего: изучаем зарплаты жителей Алтая и других сибиряков 7
07:19
Ученые выяснили, каких людей собаки кусают чаще всего 0
07:03
Двухуровневую квартиру продают в "тихом центре" Барнаула за 12 млн рублей 1
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 4 февраля 0
06:32
Как проголосовать не по прописке на выборах президента 18 марта 2018 года 28
06:17
Гололед и солнце ждут жителей Алтайского края 4 февраля 0
06:01
Паводок-2018: назначены те, кто подготовит Барнаул к приходу большой воды 1
23:26
Спасатели МАСС не дали 40-летней жительнице Новосибирска выпрыгнуть из окна 3
22:29
В США собака вернулась домой спустя десять лет после пропажи 1
21:18
Тайник с рукописями нашли в тюрьме, где сидели Зиновьев и Каменев 8
20:11
Спиленное рабочими дерево упало на проезжавшее по шоссе в Новосибирске авто 0
19:44
Неизвестные открыли огонь по прохожим в итальянском городе Мачерата 0
19:08
Гололедица и 26-градусные морозы ждут жителей Алтайского края 4 февраля 0
18:58
Гробницу высокопоставленной чиновницы обнаружили в Египте 3
18:27
Следователи начали проверку по факту гибели девушки в метро Москвы 0
17:41
Служебный пес помог найти на Алтае подозреваемого в краже и порче имущества 0
17:04
Тигр в американском зоопарке попытался украсть игрушку у девочки 0
16:39
Два десятка жилых домов подключили к отоплению в алтайском селе Кусак 0
16:08
Двое детей утонули в вырытой рабочими яме в Новосибирской области 6
15:37
Япония запустила самую миниатюрную в мире ракету-носитель 0
15:11
Более 30 тысяч петербуржцев остались без света из-за аварии на ТЭЦ 1
14:41
Барнаулец познакомился в кафе с горожанкой и обокрал ее 13
14:08
ФАС возьмет под контроль цены на бензин 11
13:41
"Снятие порчи" обошлось бабушке из Горно-Алтайска в 375 тысяч рублей 1
13:19
Тело провалившегося под лед мальчика нашли в Барнауле 8
13:18
Дайверы сделали фото дна Телецкого озера во время экстремального погружения 8
13:02
Житель Горного Алтая ранил ножом односельчанина и повез его в больницу 0
12:58
Украинский депутат подсчитал ущерб от санкций Запада в отношении России 0
12:30
Пассажир метро погиб в Москве после падения на пути 0
11:58
В Приморье поймали охотившуюся на собак тигрицу 4
11:29
Ночной пожар в здании в Барнауле тушил 21 пожарный 0
10:58
В Америке скончался отец посла США в России 5
10:28
Ученые нашли на спутнике Сатурна признаки жизни 0
09:58
Режим "черного неба" объявили в Красноярске 1
09:29
Спасатели в Барнауле третий день ищут провалившегося под лед ребенка 3
08:56
СМИ: питонов кормили щенками в китайском зоопарке 6
08:29
Ученые выявили опасность громкого храпа 1
08:04
Великий пост – 2018: когда начинается и надо ли к нему готовиться заранее 12
07:50
Как сэкономить на продуктах, используя свой смартфон 0
07:34
Когда в 2018 году будут отмечать китайский Новый год и как его праздновать 7
07:19
Январь в Алтайском крае оказался холоднее нормы на девять градусов 10
07:03
Дизайнерскую квартиру в классическом стиле продают в Барнауле за 8,5 млн 14

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.