Фото: sputnik.az
Группировка "Хайат тахрир аш-Шам" (ранее известная под названием "Джебхат ан-Нусра", организация запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за сбитый в Сирии российский Су-25. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт SITE, который ведет мониторинг информационной активности экстремистов.
Агентство отмечает, что никак доказательств этой информации нет. Аналогичные данные появились и на канале Al-Arabiya.
Российский самолет был сбит накануне, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами. В Минобороны РФ заявили, что самолет был сбит из ПЗРК. Позже в военном ведомстве отметили, что свыше 30 боевиков были уничтожены в ходе группового удара высокоточным оружием по району, который находится под контролем "Джебхат ан-Нусры", откуда была запущена ракета по самолету.
В министерстве отметили, что бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям привели к проведению Турцией операции в этом регионе Сирии. Также в ведомстве добавили, что такие "безответственные действия американской стороны" ведут к срыву мирного урегулирования и мешают межсирийским переговорам в женевском формате.
Комментарии
Пилотом сбитого 3 февраля в Сирии российского самолета-штурмовика был уроженец Симферополя Роман Филиппов. Он раньше служил в украинской армии.
Об этом сообщает " Новая Газета ".
Пилот, кстати, из Симферополя, до референдума служил в ВВС Украины, без колебаний остался в Крыму и подал рапорт на принятие его на службу в Армию РФ.
Вот и расскажите его матери за, что погиб её сын....
Это понятно, что лётчик Су-25 погиб, защищая родину. Непонятно только, чью, и от кого.
Вот и расскажите его матери за, что погиб её сын....
за трубу. При Пыне все за трубу...
Объяснение про Турцию понравилось своей прямотой и открытостью. Неправильным пиндоским оружием сбили правильный самолет. Недавно на российских официальных СМИ размещали ролик как российский самолет бойко уходит от обстрела.
Соболезнование семье погибшего летчика.
Никакие объяснения не уменьшат боль утраты. Но он погиб за НАШЕ мирное небо.
А вы, злобные твари., глумитесь над горем матери.
Ждете, когда на нашей земле начнется бойня, подобная сирийской, египетской, югославской?
Не хотела голосовать, когда собчачка выскочила из Дома 2 в кандидаты. А теперь пойду. И проголосую против навальнят, рыжковых,собчачек и разных грудининых.
Бедная, несчастная женщина. Чувствуется не детей, ни мужчины, ни друзей. Вместо головы телевизор. Вместо организма желчь.
4.02.2018 09:57
гостю
Никто не собирался глумится и мы тоже скорбим, Вопрос в другом - как миллиарды в карман и детей Своих в Англиях и Парижах содержать, клубы, яхты, и т.д -. это ОНИ, а как деньги на операции, ипотеку под 15%, землю за сотни тысяч за сотку, на пенсию в 65 - это для нас и поэтому Мне наплевать на эти 210 упырей из списка пиндостана....
Нечего нашим в Сирии делать, хватит погибать за них
Сколько хохлопитеков собралось на ветке. Свою страну просира..т, так и от нас того же хотят. Наши делают нужное во всех отношениях дело, жалко, что только ваши кураторы-пиндосы помогают бандюганам, именно они передали курдам ПЗРК Игла, а те протрофеели бандюганам.
А пилот отстреливался (два магазина АПС использовал и гранату), достойно погиб и хвала и почести ему, в плен не сдавался как укровояки. Вопрос только, почему работал на ПМВ и где отстрел ловушек? Не ожидал или кончились, ведь "яиц" на Су-25 нет? Но в целом это домыслы, подождем разъяснения от МО РФ.
Честь и слава погибшим героям.