Фото: vk.com/incident_22

Автомобиль Toyota Corolla Fielder врезался в пассажирскую "Газель" маршрута №23 на полосе встречного движения. ДТП произошло утром в субботу, 3 февраля, в Бийске, пишет "АП" со ссылкой на дежурную часть ГИБДД.

Уточняется, что в результате столкновения, которое произошло на улице Советской, в районе дома №195 около 9:00, пострадали три пассажира маршрутки, однако госпитализация им не понадобилась.

Издание добавляет, что водитель иномарки ехал по улице Советской, а затем выехал на "встречку", где и врезался в "ГАЗель NEXT", которой управлял 53-летний мужчина.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.