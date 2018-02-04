Фото: vk.com/barneos22

Баня горела в Центральном районе Барнаула вечером в субботу, 3 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 20:20. Спустя 16 минут пожар был локализован, а в 20:41 ликвидирован. В борьбе с огнем участвовали 11 пожарных и три единицы техники.

Горевшая баня находилась на улице Брянской.

МЧС напоминает о необходимость соблюдать правила пожарной безопасности и в случае обнаружения пожара звонить с мобильных телефонов по номеру "101".