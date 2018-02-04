Фото: instagram.com
Житель Алма-Аты Илай Дягилев дошел до финала женского конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan, а затем признался, что он мужчина. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Sputnik Kazakhstan.
Уточняется, что претендентки отправляли свои портреты на интернет-сайт, где проходило онлайн-голосование. Молодой человек отправил свой снимок, назвавшись Ариной Алиевой из Шымкента. Но когда Дягилев дошел до финала, он решил признаться, что не является женщиной, затем его "альтер-эго" дисквалифицировали и заменили на другую девушку.
"Я дошел до финала и когда понял, что все зашло слишком далеко, то решил разоблачить образ Арины Алиевой", — рассказал молодой человек, отметив, что он попал в финал, хотя на конкурс поступило порядка четырех тысяч заявок со всего Казахстана.
Свой поступок Дягилев объяснил "пропагандой естественной женской красоты и харизмы", так как, по его мнению, современным девушкам этих качеств недостает.
"Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас, вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю", — цитирует агентство слова молодого человека.
Комментарии
Браво! Шах и Мат, всем бабам!
Ждём ответки, от бабы-коня....
Ну он то конечно не однотипно выглядит, губища выкатил
Кстати, про шах и мат.
Федерация шахмат Республики Крым написала обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором жалуется, что ее не принимают в Российскую шахматную федерацию, из-за чего спортсмены не могут получить государственную аккредитацию.
Шахматисты Крыма сетуют, что «остались за бортом российских шахматных мероприятий», они просят Путина помочь разобраться в ситуации.
4.02.2018 10:08
Fairy22
Ну он то конечно не однотипно выглядит, губища выкатил
Не завидуй, иди посуду мой.
ну пид...ры дают стране угля