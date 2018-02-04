Фото: instagram.com

Житель Алма-Аты Илай Дягилев дошел до финала женского конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan, а затем признался, что он мужчина. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Sputnik Kazakhstan.

Уточняется, что претендентки отправляли свои портреты на интернет-сайт, где проходило онлайн-голосование. Молодой человек отправил свой снимок, назвавшись Ариной Алиевой из Шымкента. Но когда Дягилев дошел до финала, он решил признаться, что не является женщиной, затем его "альтер-эго" дисквалифицировали и заменили на другую девушку.

"Я дошел до финала и когда понял, что все зашло слишком далеко, то решил разоблачить образ Арины Алиевой", — рассказал молодой человек, отметив, что он попал в финал, хотя на конкурс поступило порядка четырех тысяч заявок со всего Казахстана.

Свой поступок Дягилев объяснил "пропагандой естественной женской красоты и харизмы", так как, по его мнению, современным девушкам этих качеств недостает.

"Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас, вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю", — цитирует агентство слова молодого человека.