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В городе Свободный Амурской области стражи порядка в течение всей ночи искали ученика второго класса, который, как заявили родственники, не вернулся из школы. Об этом в воскресенье, 4 февраля, пишет Life со ссылкой на "Порт Амур".

Мать ребенка обратилась в полицию. К поискам девятилетнего мальчика также подключились неравнодушные горожане, клич о помощи рассылали в социальных сетях. Поиски ребенка безуспешно продолжались всю ночь.

Местные СМИ сообщают, что ребенка удалось найти только утром. Как выяснилось, ребенок просто спрятался дома и уснул за диваном.