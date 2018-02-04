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Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже ноутбука в фойе управления соцзащиты населения по Ребрихинскому району. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, преступление совершил 39-летний барнаулец. По словам задержанного, он привез на своем авто знакомую в село Ребриха для оформления социальных выплат. Пока мужчина ждал ее в фойе управления, он заметил, что за ним никто не наблюдает. Тогда он украл ноутбук, а затем вернулся в Барнаул со своей знакомой.

Когда в дверь квартиры мужчины постучал участковый, мужчина признался во всем и вернул ноутбук.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

В сообщении отмечается, что коллектив управления социальной защиты населения по Ребрихинскому району выразил слова благодарности полицейским, раскрывшим преступление.