Фото: brucesallan.com
Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже ноутбука в фойе управления соцзащиты населения по Ребрихинскому району. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, преступление совершил 39-летний барнаулец. По словам задержанного, он привез на своем авто знакомую в село Ребриха для оформления социальных выплат. Пока мужчина ждал ее в фойе управления, он заметил, что за ним никто не наблюдает. Тогда он украл ноутбук, а затем вернулся в Барнаул со своей знакомой.
Когда в дверь квартиры мужчины постучал участковый, мужчина признался во всем и вернул ноутбук.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
В сообщении отмечается, что коллектив управления социальной защиты населения по Ребрихинскому району выразил слова благодарности полицейским, раскрывшим преступление.
Комментарии
Раззявы! Сначала создал условия для кражи, а потом полиция разыскивай их имущество.
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Яйца отрезать и на кол, а тюрьму его не надо, будет нахаляву там жить
4.02.2018 12:18
гость
Так что теперь всё на цепи приковывать? А где совесть у людей?
"он заметил, что за ним никто не наблюдает". Вот это нам и вредит. Камеры спасут нас от греха.