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Делегация депутатов трех региональных парламентов ФРГ - из Берлина, федеральных земель Бранденбург и Северный Рейн – Вестфалия — прибыла в Республику Крым. Об этом сообщают "Известия".

По словам депутата Рогера Бекампа, который входит в делегацию, парламентарии хотят на месте ознакомиться с ситуацией на полуострове. "Особенно нас интересуют последствия введенных против России санкций, поскольку Крым был их причиной. Мы считаем введение санкций ошибкой, они негативно сказались как на России, так и на Германии", — цитирует газета его слова.

Уве Брозон добавил, что целью данной поездки депутатов является подача "позитивного сигнала".

По словам участников поездки, на них не оказывалось никакого давления в ФРГ. Также они признали, что знают о возможном запрете на посещение Украины после этой поездки, но им это неважно.

Издание добавляет, что в составе делегации восемь человек, все они представляют партию "Альтернатива для Германии". Предполагается, что политики из Германии пробудут в Крыму до 9 февраля.