Фото: mtdata.ru
Делегация депутатов трех региональных парламентов ФРГ - из Берлина, федеральных земель Бранденбург и Северный Рейн – Вестфалия — прибыла в Республику Крым. Об этом сообщают "Известия".
По словам депутата Рогера Бекампа, который входит в делегацию, парламентарии хотят на месте ознакомиться с ситуацией на полуострове. "Особенно нас интересуют последствия введенных против России санкций, поскольку Крым был их причиной. Мы считаем введение санкций ошибкой, они негативно сказались как на России, так и на Германии", — цитирует газета его слова.
Уве Брозон добавил, что целью данной поездки депутатов является подача "позитивного сигнала".
По словам участников поездки, на них не оказывалось никакого давления в ФРГ. Также они признали, что знают о возможном запрете на посещение Украины после этой поездки, но им это неважно.
Издание добавляет, что в составе делегации восемь человек, все они представляют партию "Альтернатива для Германии". Предполагается, что политики из Германии пробудут в Крыму до 9 февраля.
Комментарии
Федерация шахмат Республики Крым написала обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором жалуется, что ее не принимают в Российскую шахматную федерацию, из-за чего спортсмены не могут получить государственную аккредитацию.
Шахматисты Крыма сетуют, что «остались за бортом российских шахматных мероприятий», они просят Путина помочь разобраться в ситуации.
Участники делегации из ФРГ не считают Украину понад усе.
Украину сливают, даже США игнорируют порошка, а ЕС голову ломают как без имиджевых потерь отыграть назад.
"йа-йа, крымваш, Кенигсберг наш"
Никто же не против подобного референдума в Калининградской области?
Калининградцы против, там русские живут
16:19
Так вы ещё не спрашивали у них )))
Хороший настрой. Разум возвращается постепенно.