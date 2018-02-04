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Соединенные Штаты в новой ядерной доктрине раздули угрозу китайского ядерного потенциала, Пекин выступает против подобных утверждений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление минобороны КНР.

"Минобороны США опубликовало ядерную доктрину страны, в которой выдвинуты абсурдные предположения о планах развития Китая, преувеличена угроза ядерных сил КНР, мы решительно возражаем против этого", — цитирует агентство заявление ведомства.

Также в сообщении подчеркивается, что Китай "твердо придерживается мирного пути развития и оборонительного характера государственной политики, строго соблюдает свои обязательства по реализации принципа никогда и ни при каких условиях не применять ядерное оружие первым, а также никогда не использовать или угрожать применением ядерного оружия в отношении государств, не обладающих ядерным потенциалом, и свободных от ядерного оружия зон".

В пятницу, 2 февраля, Пентагон обнародовал ядерную доктрину Америки, в которой большое внимание уделено развитию ядерных сил РФ. Другими потенциальными угрозами в Пентагоне посчитали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия Соединенных Штатов будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Также в доктрине сказано, что страна и дальше будет тратить деньги на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, однако раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

МИД РФ отметил, что новая американская ядерная доктрина вызывает глубокое разочарование, так как несет конфронтационный заряд и антироссийскую направленность. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф добавил, что данный документ приближает человечество к уничтожению.