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Полиция в Горном Алтае задержала 20-летнюю жительницу села Тюдрала, которая подозревается в причинении ножевого ранения 46-летнему мужчине из республиканской столицы.

Как сообщили в МВД по региону, в полицию обратились медики из Усть-Канского района, рассказавшие, что в местную больницу был госпитализирован мужчина с ножевым ранением.

Правоохранители установили причастность к совершению преступления ранее судимой 20-летней жительницы села Тюдрала. Девушка была задержана в одном из жилых домов села Усть-Кан и доставлена в отделение полиции.

"Предварительно установлено, что потерпевший, ранее проживший в Усть-Канском районе, приехал в гости к своим знакомым. В жилом доме, расположенном в районном центре, он распивал спиртные напитки вместе с подозреваемой. В результате произошедшей ссоры женщина схватила кухонный нож и ударила им мужчину в спину. После чего потерпевший покинул дом и вышел на улицу, где сельчане вызвали ему скорую помощь", — уточняют в МВД.

По данному факту проводится проверка.