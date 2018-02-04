Фото: amic.ru

VIII зимние Олимпийские игры городов Алтайского края в 2018 году впервые пройдут в Белокурихе. Об этом сообщается на официальном сайте города.

По словам организаторов, зрителей и участников ждет яркая и красивая церемония открытия, а доставлять желающих до места проведения будут бесплатно.

По данным с официального сайта Белокурихи, автобусы будут ждать жителей и гостей города на центральной площади 10 февраля с 13:30 до 14:45 и отправляться по мере заполнения. Сама Олимпиада будет проходить на лыжно-биатлонном комплексе "Алтайские горы", на ней будут состязаться лучшие спортсмены из разных городов и районов региона.

Издание добавляет, что парад команд-участниц будет ярким и зрелищным. В конце церемонии зрителей ждет праздничный фейерверк.