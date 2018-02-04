Фото: how2become.com
Богатым иностранцам, которых подозревают в коррупции, придется объяснить свой "роскошный образ жизни" в Великобритании. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Times и заявление главы британского министерства безопасности Бена Уоллеса.
Власти Великобритании готовятся применить вступившие на прошедшей неделе в силу правила борьбы с организованной преступностью. В частности, они предполагают, что надзорные органы смогут замораживать подозрительные активы на сумму свыше 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) до тех пор, пока владелец не объяснит их происхождение.
Проверки коснутся российских, китайских инвесторов, а также инвесторов с Ближнего Востока, вложивших, к примеру, миллиарды фунтов в недвижимость Лондона.
В разговоре с BBC News Уоллес напомнил о выводe из РФ сотен миллионов долларов через иностранные, включая британские, банки (схема Global Laundromat, "всемирная прачечная"). "Мы больше не позволим этому произойти", — подчеркнул чиновник.
ТАСС уточняет, что у британских судов появилась возможность направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества (Unexplained Wealth Orders, UWO) с 31 января. Этот инструмент предусмотрен вступившим в текущем году в силу законом "О криминальных финансах".
Также отмечается, что правила распространяются и на "политически значимых лиц". Агентство пишет, что уже определены десятки лиц, которым могут быть направлены UWO, а в отношении двух из них готовится запуск процедуры. О ком идет речь, не уточняется.
Комментарии
Идиот. Радовался бы, что им денежки несут.
4.02.2018 13:27
- гость -
Идиот. Радовался бы,
Я вижу ты радуешься когда им денежку несут.
Бумеранг возвращается - в 90 Они Россиян кинули - теперь Запад их на бабки кинет...всё по понятиям.....
50 тыс. фунтов в Бриташке не много, совсем не много.
4.02.2018 13:53
- гость -
на сумму свыше 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) . Миллиард тоже в эту категорию входит..
4.02.2018 13:41
- гость
Нет, конечно. Просто он идиот. Но нам от этого лучше
Их по всему миру обложить надо с полной конфискацией имущества .Предателей не любят во всём мире и особенно их хозяева . Вот теперь тридцать сребреников отыграются им , наверно .
Ничего им не сделают - "деньги любят деньги".
Тем более, что крупная рыба заплыла к ним более 10 лет назад.
Это просто облава на мелочь от террористов с Ближнего Востока.
"...Уоллес напомнил о выводe из РФ сотен миллионов долларов через иностранные, включая британские, банки (схема Global Laundromat, "всемирная прачечная". "Мы больше не позволим этому произойти", — подчеркнул чиновник..."
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Если раньше чиновники обирали электорат кулюторно, под духовные скрепы, то теперь, потеряв всё, что нажито непосильным трудом, начнут восполнять утраченное с утроенным энтузиазмом.
"Грабить станут весело, по-русски. С огоньком, с мордобоем!" (С)
В частности, они предполагают, что надзорные органы смогут замораживать подозрительные активы на сумму свыше 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) до тех пор, пока владелец не объяснит их происхождение.
А если владелец не объяснит, то по решению суда могут обратить в собственность Британии. Как вариант.
Нашей стране этих денег всё равно не отдадут ( опыт у них в этом уже есть ) , так что пусть конфискуют. , желательно с недвижимостью и до копейки .
после публикации доклада минфина США, число отдыхающих в Крыму выросло на 210 человек lol
4.02.2018 15:26
ujcnm
А если владелец не объяснит, то по решению суда могут обратить в собственность Британии. Как вариант.
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Вор у вора портянку стыбрил.
Ну так-то это не впервые. Наших-то жульманов уже разок здорово с Кипром нагнули на бабосы.
4.02.2018 15:42
гость
Нашей стране этих денег всё равно не отдадут...
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КОМУ отдавать-то?!
Тем, кто эти деньги спионерил?
Страна и олигархи это абсолютно разные люди . Посты нужно не только читать до конца , но и понимать их , а с этим у тебя проблемы .
Когда то Британия грабила соседей пиратством на морях, теперь это пиратство банков.
Всего лишь новый уровень, а поведение все то же.
что Алиса, переживаете за апартаменты Шувалова в Лондоне?
Хорошо, что это совпадает с борьбой российской власти с ворами и жуликами. Совместными усилиями российских и британских правоохранителей очистят мир от скверны.
4.02.2018 17:27
местный
нет, мясной, очень хочу возврата денег в экономику России.
Сколько можно России позволять грабить свой народ на протяжении последних сотен лет.
Дойная корова какая то.
-гость- 18:16
что еще хотите? 25 млн. рабочих мест? Португалию обогнать хотите? или сделать из России мировой финансовый центр? огласите весь список пжл.
Хочу, чтобы Путин не был президентом.
18.39 тебя не спрашивали