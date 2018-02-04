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Богатым иностранцам, которых подозревают в коррупции, придется объяснить свой "роскошный образ жизни" в Великобритании. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Times и заявление главы британского министерства безопасности Бена Уоллеса.

Власти Великобритании готовятся применить вступившие на прошедшей неделе в силу правила борьбы с организованной преступностью. В частности, они предполагают, что надзорные органы смогут замораживать подозрительные активы на сумму свыше 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) до тех пор, пока владелец не объяснит их происхождение.

Проверки коснутся российских, китайских инвесторов, а также инвесторов с Ближнего Востока, вложивших, к примеру, миллиарды фунтов в недвижимость Лондона.

В разговоре с BBC News Уоллес напомнил о выводe из РФ сотен миллионов долларов через иностранные, включая британские, банки (схема Global Laundromat, "всемирная прачечная"). "Мы больше не позволим этому произойти", — подчеркнул чиновник.

ТАСС уточняет, что у британских судов появилась возможность направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества (Unexplained Wealth Orders, UWO) с 31 января. Этот инструмент предусмотрен вступившим в текущем году в силу законом "О криминальных финансах".

Также отмечается, что правила распространяются и на "политически значимых лиц". Агентство пишет, что уже определены десятки лиц, которым могут быть направлены UWO, а в отношении двух из них готовится запуск процедуры. О ком идет речь, не уточняется.