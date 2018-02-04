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Российских олигархов заставят объяснить "роскошный образ жизни" в Британии

, ИА "Амител"
Проверки коснутся инвесторов из РФ, Китая и с Ближнего Востока

Фото: how2become.com

Богатым иностранцам, которых подозревают в коррупции, придется объяснить свой "роскошный образ жизни" в Великобритании. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Times и заявление главы британского министерства безопасности Бена Уоллеса.

Власти Великобритании готовятся применить вступившие на прошедшей неделе в силу правила борьбы с организованной преступностью. В частности, они предполагают, что надзорные органы смогут замораживать подозрительные активы на сумму свыше 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) до тех пор, пока владелец не объяснит их происхождение.

Проверки коснутся российских, китайских инвесторов, а также инвесторов с Ближнего Востока, вложивших, к примеру, миллиарды фунтов в недвижимость Лондона.

В разговоре с BBC News Уоллес напомнил о выводe из РФ сотен миллионов долларов через иностранные, включая британские, банки (схема Global Laundromat, "всемирная прачечная"). "Мы больше не позволим этому произойти", — подчеркнул чиновник.

ТАСС уточняет, что у британских судов появилась возможность направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества (Unexplained Wealth Orders, UWO) с 31 января. Этот инструмент предусмотрен вступившим в текущем году в силу законом "О криминальных финансах".

Также отмечается, что правила распространяются и на "политически значимых лиц". Агентство пишет, что уже определены десятки лиц, которым могут быть направлены UWO, а в отношении двух из них готовится запуск процедуры. О ком идет речь, не уточняется.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.02.2018 13:27
- гость -

Идиот. Радовался бы, что им денежки несут.

0  0
4.02.2018 13:41
- гость -

4.02.2018 13:27
- гость -
Идиот. Радовался бы,

Я вижу ты радуешься когда им денежку несут.

0  0
4.02.2018 13:51
медведь-шатун

Бумеранг возвращается - в 90 Они Россиян кинули - теперь Запад их на бабки кинет...всё по понятиям.....

0  0
4.02.2018 13:53
- гость -

50 тыс. фунтов в Бриташке не много, совсем не много.

0  0
4.02.2018 14:03
- гость -


4.02.2018 13:53
- гость -

на сумму свыше 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) . Миллиард тоже в эту категорию входит..

0  0
4.02.2018 14:15
- гость -

4.02.2018 13:41
- гость
Нет, конечно. Просто он идиот. Но нам от этого лучше

0  0
4.02.2018 14:20
гость

Их по всему миру обложить надо с полной конфискацией имущества .Предателей не любят во всём мире и особенно их хозяева . Вот теперь тридцать сребреников отыграются им , наверно .

0  0
4.02.2018 14:57
- гость -

Ничего им не сделают - "деньги любят деньги".
Тем более, что крупная рыба заплыла к ним более 10 лет назад.
Это просто облава на мелочь от террористов с Ближнего Востока.

0  0
4.02.2018 15:14
:)

"...Уоллес напомнил о выводe из РФ сотен миллионов долларов через иностранные, включая британские, банки (схема Global Laundromat, "всемирная прачечная". "Мы больше не позволим этому произойти", — подчеркнул чиновник..."
____________
Если раньше чиновники обирали электорат кулюторно, под духовные скрепы, то теперь, потеряв всё, что нажито непосильным трудом, начнут восполнять утраченное с утроенным энтузиазмом.

"Грабить станут весело, по-русски. С огоньком, с мордобоем!" (С)

0  0
4.02.2018 15:26
ujcnm

В частности, они предполагают, что надзорные органы смогут замораживать подозрительные активы на сумму свыше 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) до тех пор, пока владелец не объяснит их происхождение.

А если владелец не объяснит, то по решению суда могут обратить в собственность Британии. Как вариант.

0  0
4.02.2018 15:42
гость

Нашей стране этих денег всё равно не отдадут ( опыт у них в этом уже есть ) , так что пусть конфискуют. , желательно с недвижимостью и до копейки .

0  0
4.02.2018 15:44
-гость-

после публикации доклада минфина США, число отдыхающих в Крыму выросло на 210 человек lol

0  0
4.02.2018 15:45
:)


4.02.2018 15:26
ujcnm

А если владелец не объяснит, то по решению суда могут обратить в собственность Британии. Как вариант.
__________
Вор у вора портянку стыбрил.

Ну так-то это не впервые. Наших-то жульманов уже разок здорово с Кипром нагнули на бабосы.

0  0
4.02.2018 15:47
:)


4.02.2018 15:42
гость

Нашей стране этих денег всё равно не отдадут...
_______
КОМУ отдавать-то?!
Тем, кто эти деньги спионерил?

0  0
4.02.2018 16:19
гость

Страна и олигархи это абсолютно разные люди . Посты нужно не только читать до конца , но и понимать их , а с этим у тебя проблемы .

0  0
4.02.2018 17:23
Алиса

Когда то Британия грабила соседей пиратством на морях, теперь это пиратство банков.
Всего лишь новый уровень, а поведение все то же.

0  0
4.02.2018 17:27
местный

что Алиса, переживаете за апартаменты Шувалова в Лондоне?

0  0
4.02.2018 17:53
- гость -

Хорошо, что это совпадает с борьбой российской власти с ворами и жуликами. Совместными усилиями российских и британских правоохранителей очистят мир от скверны.

0  0
4.02.2018 18:16
- гость -

4.02.2018 17:27
местный
нет, мясной, очень хочу возврата денег в экономику России.
Сколько можно России позволять грабить свой народ на протяжении последних сотен лет.
Дойная корова какая то.

0  0
4.02.2018 18:22
местный

-гость- 18:16
что еще хотите? 25 млн. рабочих мест? Португалию обогнать хотите? или сделать из России мировой финансовый центр? огласите весь список пжл.

0  0
4.02.2018 18:39
- гость -

Хочу, чтобы Путин не был президентом.

0  0
4.02.2018 21:36
- гость -

18.39 тебя не спрашивали

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