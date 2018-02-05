Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 250 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 12,89 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

"Современный дизайнерский ремонт в светлых тонах. Дорогая сантехника, теплые полы на всех уровнях, в подвальном помещении бойлерная и большая комната, совмещающая спортзал и зону отдыха для просмотра ТВ", — отмечает автор объявления.

На первом этаже дома расположены гостиная и кухня, переходящая в полукруглую комнату с витражным остеклением. Также на этом уровне находятся санузел и коридор. На втором этаже располагаются три спальни и ванная комната.

"Два входа в дом с тамбурами. На улице большой отапливаемый хозблок с центральной водой и канализацией, в который входит: гостевой домик, зона барбекю и баня (русская) с туалетом, зоной отдыха, отдельной мойкой и парилкой. Также есть гараж, небольшой огородик, дровяник, вольер для собаки", — добавляет продавец.

Территория полностью огорожена. Установлены автоматические ворота на въезде во двор и гараж, видео- и аудиодомофоны, кирпичный забор с подсветкой.