Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Легкий мороз и небольшой снег ожидаются в Алтайском крае в понедельник, 5 февраля.

"В западных районах местами небольшой снег, на дорогах гололедица", — сообщает региональный Гидрометцентр.

Дневные температуры в крае составят -8…-13 градусов, в южных районах 0…-5 градусов. Ветер восточный, 1-6 метров в секунду с усилением днем до 11 метров.

В Барнауле будет преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температура воздуха составит -7…-9 градусов. Ветер будет восточный, 3-8 метров в секунду.