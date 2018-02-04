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Жители Новосибирска стали свидетелями необычного поведения свиристелей: они стали все чаще падать с деревьев. Об этом пишет Life, ссылаясь на местные СМИ.

По словам орнитолога Алексея Яновского, причиной подобного поведения пернатых могут быть забродившие ягоды рябины и боярышника, которые съели птицы.

Эксперт отметил, что у наевшихся подобных ягод свиристелей можно наблюдать неадекватное поведение и потерю ориентации. Однако, подчеркнул Яновский, пока нет проверенных данных, что птицы действительно пьяны. "В основном бьются молодые особи, им всего несколько месяцев, — цитирует его слова издание.

Подчеркивается, что сложившаяся ситуация вызывает беспокойство у волонтеров, ведь птицы могут погибнуть от холода в снегу. Они добавляют, что для спасения свиристели ее нужно отогреть, ненадолго посадив в коробку.