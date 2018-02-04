Фото: artfile.me
Жители Новосибирска стали свидетелями необычного поведения свиристелей: они стали все чаще падать с деревьев. Об этом пишет Life, ссылаясь на местные СМИ.
По словам орнитолога Алексея Яновского, причиной подобного поведения пернатых могут быть забродившие ягоды рябины и боярышника, которые съели птицы.
Эксперт отметил, что у наевшихся подобных ягод свиристелей можно наблюдать неадекватное поведение и потерю ориентации. Однако, подчеркнул Яновский, пока нет проверенных данных, что птицы действительно пьяны. "В основном бьются молодые особи, им всего несколько месяцев, — цитирует его слова издание.
Подчеркивается, что сложившаяся ситуация вызывает беспокойство у волонтеров, ведь птицы могут погибнуть от холода в снегу. Они добавляют, что для спасения свиристели ее нужно отогреть, ненадолго посадив в коробку.
Комментарии
зачем такие новости, сейчас все деревья обтресут сограждане...
Да фик с ними, с деревьями!
Почему свиристели систематически распивают спиртное в общественных местах?! Куда смотрят депутаты и полиция?!
И здесь боярышник, паленый наверно.
Зима подходила к концу, пьяные от забродивших ягод свиристели падали с деревьев, нарушая лесную тишину.
Эти свиристели весь город полторашками захламили!
Ягоды забродили при минусовой температуре? Это как?
и ЗАМЕТЬТЕ ягоды едят под окнами школы, птиц наказать , деревья спилить
иначе какой пример подают школьникам