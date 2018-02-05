Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Режим "черного неба" продолжает действовать в Барнауле в понедельник, 5 февраля.
Напомним, что штормовое предупреждение из-за неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению загрязняющих примесей в воздухе, было объявлено в городе еще 2 февраля.
Причина грязного воздуха проста — малоинтенсивный атмосферный процесс.
В этой связи городским предприятиям, а также владельцам автотранспорта рекомендуется сократить выбросы в атмосферу.
Неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, согласно информации регионального Гидрометцентра, действуют в краевой столице до 16:00 5 февраля.
Комментарии
Смог в небе исключительно от дыма частных домов!!! Какие предприятия???? О чем вы?????
ТЭЦ и частный сектор еревести на газ, запретить транспорт старше 10 лет и не соответствующий последним экостандартам.
Да это из-за курильщиков 100%
Нужно штрафовать за печное отопление, они весь мусор сжигают в своих печках.