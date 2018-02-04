Фото: sobchakprotivvseh.ru

Кандидат в главы российского государства Ксения Собчак заявила на встрече с избирателями в субботу, 3 февраля, в Санкт-Петербурге, что собирается участвовать в выборах в Госдуму, которые пройдут в стране в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

"Когда закончатся выборы [президента], я начну формировать свое движение", — сказала Собчак, отметив, что она вступила в партию "Гражданская инициатива". "Если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать свое движение. Я буду идти на выборы в Думу — это моя следующая цель, 2021 год", — цитирует агентство ответ журналистки на вопрос о дальнейших планах.

Собчак добавила, что следующими после думских станут президентские выборы 2024 года. Во время встречи с избирателями журналистка не раз отмечала, что понимает, что грядущие выборы она не выиграет.

Кроме этого, телеведущая отметила, что считает выборы главы государства альтернативой для тех, кто хочет выразить свою позицию, но не хочет участвовать в уличных акциях. Также Собчак добавила, что собирается голосовать на выборах президента в текущем году в Москве. "Буду голосовать в Москве, по месту прописки, я же там сейчас прописана", — отметила она.

Собчак рассказала, что готовит фильм о своем отце — первом петербургском мэре Анатолии Собчаке, но, по ее словам, картина будет выпущена после президентских выборов, чтобы ее "не сочли агитацией".

Журналистка ранее заявила, что пришла в политику "всерьез и надолго". Выборы главы государства в РФ пройдут 18 марта.