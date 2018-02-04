Фото: vk.com/barneos22

Жителей Барнаула просят помочь с поисками пропавшей без вести женщины. Запись появилась в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что последний раз Татьяну Вдовину видели в субботу, 3 февраля. Она вышла из дома по улице Попова, 153 в 12:00 и с тех пор не возвращалась.

Рост пропавшей составляет 165 сантиметров, она плотного телосложения, с русыми волосами и короткой стрижкой. Женщина была одета в черный пуховик до колен с капюшоном, шапку и сапоги того же цвета.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят обращаться по телефону: 8-960-962-3107. Поисками женщины также занимаются полицейские.