Фото: youtube.com

Планетоход Curiosity записал панорамное видео поверхности Марса. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале NASA, передает РИА Новости.

Панорама была сделана из фотографий, снятых с горного хребта Веры Рубин в кратере Гейла. Так как съемка велась незадолго до зимнего солнцестояния на Марсе, небо на планете было ясным. В результате на кадре было запечатлено множество деталей.

Curiosity — марсоход третьего поколения, который представляет собой автономную химическую лабораторию. Ровер высадился на Марс 6 августа 2012 года. К началу текущего года марсоход "прошел" по планете 18 километров.