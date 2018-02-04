Фото: youtube.com
Планетоход Curiosity записал панорамное видео поверхности Марса. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале NASA, передает РИА Новости.
Панорама была сделана из фотографий, снятых с горного хребта Веры Рубин в кратере Гейла. Так как съемка велась незадолго до зимнего солнцестояния на Марсе, небо на планете было ясным. В результате на кадре было запечатлено множество деталей.
Curiosity — марсоход третьего поколения, который представляет собой автономную химическую лабораторию. Ровер высадился на Марс 6 августа 2012 года. К началу текущего года марсоход "прошел" по планете 18 километров.
Комментарии
Красиво.
Не... ну на компьютере нарисовали и впаривают... и на луне их не было
За 5 лет 18 км-пиндосня тромозная.
А мы-то, с Божьей помощью, уж всю Галактику мыслью обшарили!
-гость- 15:24 Рогозин на батуте?
Мы на такие снимочки миллиарды не тратим.
Я такое в Монголии видел.
4.02.2018 15:51
- гость -
Мы на такие снимочки миллиарды не тратим.
_______
Точно!
Нет, чтоб сэлфи на фоне своего дворца забабахать! Или уж на худой конец, на фоне 600-го Ламборгини.
Россия тратит миллиарды на строительство АЭС для Турции, изучать космос не на что. Впрочем как и лечить людей.
4.02.2018 16:43
- гость -
ты реально думаешь, что АЭС в Турции это благотворительность?