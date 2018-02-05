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Ученые: дятлы страдают сотрясением мозга от долбления деревьев

, ИА "Амител"
В головах птиц обнаружены химические следы сотрясений мозга

Фото: myshared.ru

Ученые доказали, что у дятлов бывает сотрясение мозга в результате долбления деревьев, передает РИА "Новости" со ссылкой на статью, опубликованную в PLoS One.

Отмечается, что исследователи обнаружили в головах пернатых химические следы сотрясений мозга. Ученый из Бостонского университета Питер Каммингс, говоря об этом, отметил: "Существуют десятки строительных и спортивных гаджетов, построенных по тем же принципам, что и черепа дятлов, которые, как считали коллеги, никогда не страдают от травм мозга. Почему-то раньше никому не приходило в голову заглянуть внутрь черепа самого дятла и проверить, есть ли там следы сотрясений и прочих повреждений".

Эксперты установили, что мозг дятлов, которых они изучали, содержал в себе достаточно большое количество тау-белка – вещества, которое накапливается внутри и вокруг нервных окончаний после получения серьезной травмы.

Чаще всего тау-белок встречался в тех районах мозга, которые соседствовали с частями черепа, на которые приходилась самая высокая нагрузка.

Питер Каммингс предполагает, что эволюция дятлов не остановилась на костях черепа, смягчающих удары.

"Накопление больших количеств тау-белка защищает, а не повреждает их мозг, как это происходит при появлении сотрясений у других живых существ", - считает ученый. 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

5.02.2018 09:02
- гость -

Тут у 146% стучащих в течении 18 лет по клаве кукушонка набекрень сьехала, а вы о каком-то дереве.....дятле.

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5.02.2018 10:00
- гость -

когда факты противоречат теории - тем хуже для теории (с) бостонские ученые

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