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Ученые доказали, что у дятлов бывает сотрясение мозга в результате долбления деревьев, передает РИА "Новости" со ссылкой на статью, опубликованную в PLoS One.

Отмечается, что исследователи обнаружили в головах пернатых химические следы сотрясений мозга. Ученый из Бостонского университета Питер Каммингс, говоря об этом, отметил: "Существуют десятки строительных и спортивных гаджетов, построенных по тем же принципам, что и черепа дятлов, которые, как считали коллеги, никогда не страдают от травм мозга. Почему-то раньше никому не приходило в голову заглянуть внутрь черепа самого дятла и проверить, есть ли там следы сотрясений и прочих повреждений".

Эксперты установили, что мозг дятлов, которых они изучали, содержал в себе достаточно большое количество тау-белка – вещества, которое накапливается внутри и вокруг нервных окончаний после получения серьезной травмы.

Чаще всего тау-белок встречался в тех районах мозга, которые соседствовали с частями черепа, на которые приходилась самая высокая нагрузка.

Питер Каммингс предполагает, что эволюция дятлов не остановилась на костях черепа, смягчающих удары.

"Накопление больших количеств тау-белка защищает, а не повреждает их мозг, как это происходит при появлении сотрясений у других живых существ", - считает ученый.