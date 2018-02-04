Фото: ЦТАК

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прокатился ночью по Пхеньяну в сопровождении своей жены Ли Соль Чжу на новом троллейбусе, который был произведен на столичном заводе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, Ким Чен Ын остался доволен транспортом и отметил комфортность поездки.

Северокорейский лидер собрался лично прокатиться на новом троллейбусе после посещения Пхеньянского троллейбусного завода. Он отметил, что именно этот вид транспорта, который не загрязняет окружающую среду, должен стать "визитной карточкой" Пхеньяна.

Подчеркивается, что Ким Чен Ына сопровождала не только супруга, но и высокопоставленные чиновники.