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Ставки по ипотеке в России в 2018 году могут опуститься до 8-8,5%, полагают эксперты, сообщают "Вести.RU".
Отмечается, что ипотечное кредитование остается главным драйвером продаж недвижимости в стране. Эксперты дают прогноз, что начавшаяся в 2017 году волна снижения ипотечных ставок продолжится и в текущем году.
"Снижение ставки примерно на один пункт приводит к увеличению объема выданных кредитов приблизительно на 40%. Если речь будет идти о ключевой ставке на уровне 6-7%, то возможен двукратный рост объема кредитования. Однако снижение ставок до данного уровня напрямую зависит от экономической ситуации, прогнозировать которую сложно", — считает генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин.
Аналитики компании "БЕСТ-Новострой" полагают, что в 2018 году ставка может дополнительно снизиться до 8-8,5%. При этом председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова уточняет, что более доступная ипотека окажет влияние не только на спрос, но и отразится на том, что россияне будут покупать более комфортабельное жилье.
Комментарии
Вот мне интересно, эта ставка где снижается, только в сбере? по-моему остальным банкам пофиг все эти снижения о которых говорят. у меня как была 12,45 так и осталось, и никто не планирует мне ее снизить.
Старые ипотеки некто и не будет снижать. Берите рефинансирование и все. Старый кредит был дороже и продан был по тем деньгам.
Ставки снижают, цены на квартиры растут, доступнее жилье от этого не становится, хотя продавцам конечно лучше, рынок недвижимости оживился.
5.02.2018 08:54
- гость -
цены не растут почти. с 2014 года стоимость жилья существенно упала
8:54, где цены растут?