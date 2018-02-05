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Ставки по ипотеке в России в 2018 году могут опуститься до 8-8,5%, полагают эксперты, сообщают "Вести.RU".

Отмечается, что ипотечное кредитование остается главным драйвером продаж недвижимости в стране. Эксперты дают прогноз, что начавшаяся в 2017 году волна снижения ипотечных ставок продолжится и в текущем году.

"Снижение ставки примерно на один пункт приводит к увеличению объема выданных кредитов приблизительно на 40%. Если речь будет идти о ключевой ставке на уровне 6-7%, то возможен двукратный рост объема кредитования. Однако снижение ставок до данного уровня напрямую зависит от экономической ситуации, прогнозировать которую сложно", — считает генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин.

Аналитики компании "БЕСТ-Новострой" полагают, что в 2018 году ставка может дополнительно снизиться до 8-8,5%. При этом председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова уточняет, что более доступная ипотека окажет влияние не только на спрос, но и отразится на том, что россияне будут покупать более комфортабельное жилье.