Глобальное потепление серьезно угрожает будущему популяции белых медведей – причиной этому является уменьшение площади арктических льдов.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на статью журнала Science, из-за сокращения льдов медведи вынуждены тратить больше энергии во время охоты на тюленей и лишаются мест для отдыха.

Эколог из университета Калифорнии в Санта-Крузе Энтони Пагано отметил, что исследователи на протяжении десятилетия анализировали, как часто умирают медведи и как меняется численность их популяции.

"Мы выяснили, что именно послужило причиной резкого сокращения численности этих животных, сравнив то, как много энергии они тратят каждый день и как часто им удается ловить тюленей", — рассказывает ученый.

Белые медведи добывают пищу исключительно на поверхности морского льда, где их окрас позволяет им подкрадываться к тюленям. В отсутствие льда медведи лишены природного камуфляжа и почти лишаются шансов добыть пищу.

Согласно некоторым оценкам, численность белых медведей может сократиться до критически низкой отметки уже через 10 лет.

Кроме того, из-за отступления ледников медведям приходится тратить больше времени на поиск подходящих охотничьих угодий. Отмечается, что за 10 лет численность белых медведей сократилась и в российской, и в канадской Арктике примерно на 40%.